Todt confirme une enquête après l'énorme accident de Flörsch

Le Grand Prix de F3 de Macau a été le théâtre d'un énorme accident de Sophia Flörsch. La jeune pilote de 17 ans ne souffre "que" d'une fracture de la colonne vertébrale ce qui est déjà un miracle. Jean Todt, président de la Fédération internationale, a confirmé qu'une enquête serait diligentée. "Après le sérieux incident à Macau, la FIA est mobilisée pour aider les personnes concernées et analyser ce qui s'est passé. Nous allons enquêter et nous tirerons les conclusions", a-t-il écrit sur Twitter.

After the serious incident today in #Macau , the @FIA is mobilized to help those involved and analyze what happened. We will monitor the situation and make the necessary conclusions. All my thoughts are with you @SophiaFloersch & the others injured. I wish you all a safe recovery https://t.co/C0TN90RUYT