Rallycross: Loeb triomphe en Belgique

Après deux sorties mitigées en WRC cette saison, Sébastien Loeb a retrouvé les sommets via le Rallycross, lauréat dimanche du troisième acte du championnat du monde, en Belgique. Sur le podium à Barcelone et à Montalegre, au Portugal, le nonuple champion du monde des rallyes a cette fois pris le meilleur sur le Suédois Johan Kristoffersson, s’en rapprochant nettement au classement général puisque l’Alsacien n’accuse plus que neuf longueurs de retard sur le leader scandinave (66 points contre 75). Et le team Peugeot de grappiller de précieuses unités au classement des constructeurs, tout près désormais d’Audi, le dauphin de Volkswagen.