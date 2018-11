Quatrième titre mondial pour Biles, un record

Grande favorite de la compétition, Simone Biles a été sacrée championne du monde, au concours général, lors des Mondiaux de Doha.

C'est le quatrième sacre pour la gymnaste américaine de 21 ans, déjà titrée en 2013, 2014 et 2015, elle qui n'avait plus disputé de grande compétition internationale depuis les Jeux Olympiques de Rio, dont elle avait été la reine (5 médailles dont 4 en or).

Biles devient ainsi la gymnaste la plus titrée au concours général du championnat du monde, devant la Russe Svetlana Khorkina.