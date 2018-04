Long Beach: Rossi s'impose, Pagenaud percuté

Alexander Rossi a fait coup double à Long Beach. L'Américain s'est imposé devant Will Power et Ed Jones. Un succès qui permet au pilote américain de se hisser en tête du classement général du championnat avec 126 points devant Newgarden (104), Rahal (93) et Bourdais (88 points, 13e de cette course).

Simon Pagenaud, 3e des qualifications, n'a pas eu longtemps l'opportunité de s'exprimer puisqu'il a été percuté par l'arrière pendant le premier tour par Graham Rahal qui a subi une pénalité mais qui a terminé 5e... Un incident qui l'a contraint à abandonner.