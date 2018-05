Loeb se rassure en Rallycross

Engagé partiellement cette saison en WRC, sous les couleurs de Citroën, Sébastien Loeb n’a pas vécu jusqu’alors le retour escompté, lui qui s’est contenté d’une cinquième place au Mexique avant de subir une sortie de route en Corse. En tout début d’année, son Dakar avec Peugeot avait également tourné court, stoppé net dès la cinquième spéciale après une cabriole dans les dunes fatale au coccyx de son fidèle lieutenant Daniel Elena. Aussi le Rallycross constitue-t-il une véritable bouffée d’oxygène en 2018 pour l’Alsacien.

Depuis mi-avril, le nonuple champion du monde des rallyes enchaîne les bonnes performances dans la discipline. Deuxième à Barcelone et à Montalegre, au Portugal, Sébastien Loeb s’est adjugé la victoire ce week-end à Mettet, en Belgique, au volant de sa Peugeot 208 WRX. Vainqueur devant la Volkswagen de Petter Solberg et la Lionne de son coéquipier Timmy Hansen, l’intéressé profite de la cinquième place du leader Johan Kristoffersson pour recoller aux basques de ce dernier, à neuf longueurs seulement au classement général (66 points contre 75).

Même bénéfice également dans la hiérarchie des constructeurs puisque Peugeot revient à quelques encablures d’Audi (75 points contre 80), premier dauphin de Volkswagen (96 points). "Cela faisait très longtemps que je n’avais pas connu de victoire en Rallycross ! La dernière c’était il y a 18 mois, en 2016, à Riga, et quand ce n’est pas tous les jours, on apprécie vraiment, dixit Sébastien Loeb dans un communiqué de son équipe. On est 6 ou 7 à pouvoir prétendre à la victoire sur chaque week-end de course ; il faut vraiment se battre à chaque fois. Quand on finit un week-end comme celui-ci, avec une victoire en demi-finale et une en finale, c’est vraiment gratifiant pour toute l’équipe !" Prochain défi à relever dans deux semaines, à Silverstone.