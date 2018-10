Le meilleur joueur de tous les temps ? La réponse de Jordan

LeBron James peut-il détrôner sa majesté Michael Jordan tout en haut de la grande histoire du basket ? Le débat enflamme les passionnés de la balle orange depuis longtemps. Dimanche soir on a cru que la légende de 55 ans était prête à défier son successeur pour offrir une réponse.

"Beaucoup de choses ont été dites sur qui est le meilleur de tous les temps, affirme Jordan dans une vidéo pour NBC. Qui a le plus de titres, le plus de talent, est le plus décisif ? C'est un sujet compliqué. Même le numéro sur le maillot est le même. Peut-être que le meilleur moyen d'être fixé est de jouer l'un contre l'autre..."

Apparaissent ensuite des images d'Aaron Rodgers et de Tom Brady, les deux stars des Packers et des Patriots dans ce qui n'est autre qu'un sport publicitaire pour une affiche de NFL. On y a presque cru !

How do you settle the debate over who is the ‘Greatest of All Time?’@Jumpman23 wants to see it happen head-to-head. pic.twitter.com/L4v6kOvJfF