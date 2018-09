L'AMA lève la suspension de l'agence russe antidopage 

Discréditée et suspendue suite à la révélation du système de dopage institutionnel, qui a eu cours en Russie de 2011 à 2015, l'Agence russe antidopage (Rusada) est de nouveau reconnue par l'Agence mondiale antidopage (AMA), qui a voté en faveur d'une telle décision, comme l'a annoncé son président Craig Reedie ce jeudi via le compte Twitter de l'agence.

"Aujourd'hui, une grande majorité du comité exécutif de l'AMA a décidé de rétablir la Rusada comme conforme au Code, et ce seulement sous strictes conditions", précise le Britannique.

En réponse, "la Russie salue la levée de sa suspension, fruit d'un énorme travail", selon Olga Golodets, la vice-premier ministre russe en charge des Sports.

WADA President, Sir Craig Reedie: “Today, the great majority of WADA’s ExCo decided to reinstate RUSADA as compliant with the Code subject to strict conditions, upon recommendation by the Agency’s independent CRC and in accordance with an agreed process. (1/2)