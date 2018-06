IndyCar: Quand la voiture de sécurité se crashe ! 

La course Indycar de Detroit a vécu un départ pour le moins agité. C'est même avant le vrai départ que tout s'est déroulé. En effet, la voiture de sécurité qui est placée devant les voitures de tête s'est... crashée ! Un accident clairement malvenu pour la direction de la course qui a été contrainte de repousser le départ. l'image de la voiture arrêtée en piste après avoir touché le mur et toutes les monoplaces derrière à patienter a fait le tour du monde...

