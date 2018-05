GP Espagne-Zarco: "Je vis un rêve"

Johann Zarco a terminé à la deuxième place du Grand Prix d'Espagne dimanche à Jerez. Un résultat heureux puisque le trio Dovizioso-Lorenzo-Pedrosa est tombé devant lui... Quoiqu'il en soit, c'est également la récompense de son excellent travail depuis le début de la saison (Il est également deuxième du classement général) et la preuve que malgré sa signature chez KTM la saison prochaine, il ne lâchera rien.

"Je vis un rêve, quel bonheur d’être 2ème en Espagne ainsi qu’au championnat juste avant notre GP de France. Hâte de vous y retrouver !", a plaidé le Tricolore sur Twitter.

RACE - P2

I’m living a dream, so happy to be 2nd just before the French GP. Can’t wait to meet you there. #SpanishGP #JZ5 @Michelin_Sport pic.twitter.com/emy422aTmS