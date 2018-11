F3: Crash horrifiant et grosse inquiétude pour Flörsch

La pilote allemande Sophia Flörsch, de l'écurie Van Amersfoort Racing, a été victime d'un accident effroyable et inquiétant, dimanche matin, lors du Grand Prix de Macao. Partie depuis la 20e place, Flörsch a perdu le contrôle de sa monoplace dans la ligne droite principale du circuit et a vu sa voiture décoller et percuter la structure métallique qui lui faisait face à une vitesse inouïe. Plusieurs commissaires de course se trouvaient sur la trajectoire de l'accident et aucune nouvelle sur l'état de santé de la pilote et de potentielles autres victimes n'a pour le moment été donnée par la direction de la course.

Mijn god, hier de crash vanaf de tribune gefilmd. Pas op, schokkende beelden! Nogmaals: het is Sophia Floersch die is gecrasht in de Formule 3-race van Macau. De Duitse rijdt voor het Nederlandse team Van Amersfoort Racing. Hopelijk komt er snel een update! #F3 pic.twitter.com/HesSwYimWf — Rob van Gameren (@VanGamerenF1) 18 novembre 2018