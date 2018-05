Fernando Alonso a réussi son pari: l'Espagnol a remporté samedi les Six heures de Spa, pour la première course de sa carrière en Endurance. Associé à Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima sur la Toyota n°8, il devance de seulement une seconde et demie (+1"444) l'autre Toyota (n°7) de Mike Conway, Kamui Kobayashi et José Maria Lopez. Alonso attend désormais les 24 heures du Mans, les 16 et 17 juin.