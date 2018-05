500 Miles Indianapolis: Pagenaud meilleur temps des essais 

Simon Pagenaud a signé le meilleur temps des premiers essais des 500 Miles d'Indianapolis. Le pilote français de l'équipe Pesnke, champion Indy en 2016, a réalisé un tour à 225,787 mph (soit 363,369 km/h) de moyenne. Il devance son coéquipier Helio Castroneves tandis que Sébastien Bourdais a signé le 17e chrono de la séance.

"La monoplace a l'air vraiment très, très rapide. C'est une journée très productive, donc oui, je suis content", a-t-il expliqué sur le site officiel de l'Indycar.

The fastest driver of the day, @simonpagenaud, joins us live on Facebook NOW.



Tune in ➡️ https://t.co/xPFjP3USpb pic.twitter.com/3bUSm1wUcq