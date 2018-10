Un Top 10 pour Richard Gasquet. Par les temps qui courent, guère favorables au tennis français sur le circuit, c'est une belle satisfaction qu'offre Richard Gasquet en s'invitant en demi-finales du tournoi de Tokyo après sa victoire en 2 sets (7-6 [6], 7-6 [4]) et moins de 2 heures (1h55) contre le 9e joueur mondial, Kevin Anderson.

Pour espérer rééditer une performance réalisée en 2007, lorsque Gasquet avait atteint cette année-là la finale dans la capitale japonaise, la tête de série n°8 va devoir se frotter à un autre client. Et au héros local, puisque Kei Nishikori (n°3) lui fera face samedi : son bilan face au Nippon parle pour lui avec 7 victoires contre 2 défaites (concédées toutefois lors des 2 dernières confrontations entre les 2 joueurs, même si Gasquet reste sur un succès à Roland-Garros en 2016.

Raise your hand if you can never get enough of this backhand ‍♂️ ‍♀️@richardgasquet1 #rakutenopen pic.twitter.com/4a8KE26kLR