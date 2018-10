Il s’en était fait une spécialité. Vainqueur des cinq tie-breaks qu’il avait joués depuis le début de sa semaine japonaise, contre Denis Kudla, Nick Kyrgios (x2) et Kevin Anderson (x2), Richard Gasquet a de nouveau disputé un jeu décisif samedi contre Kei Nishikori en demi-finales du tournoi de Tokyo.

Ce treizième jeu aurait pu tout changer pour le Biterrois, qui avait jusqu’alors bien résisté aux assauts du Japonais, sauvant trois balles de break, dont deux à 4-3 pour son adversaire. Rapidement mené 3-0, il a finalement cédé son premier tie-break de la semaine (7-2), avant de totalement s’écrouler.

Le 12e joueur mondial, impressionnant depuis le début de l’épreuve et qui sera opposé en finale à Daniil Medvedev, n’en demandait pas tant, et il infligeait ensuite un 6-1, en une grosse demi-heure, au Français qui ne se sera pas procuré la moindre balle de break lors de cette rencontre où il n’aura passé que 56% de premiers services.

La marche était donc trop haute pour «Ritchie» qui a tout de même fait le plein de confiance au pays du Soleil-Levant, et va se rapprocher du Top 20. De retour en forme, il espère maintenant confirmer à Shanghai, pour la fin de cette tournée asiatique, avant de se focaliser sur son objectif principal: la finale de la Coupe Davis.

