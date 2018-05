Tennis - ATP / Rome : Pouille repart de l'avant

Enfin ! Depuis sa double victoire précieuse lors du quart de finale de Coupe Davis des Bleus en Italie, début avril, Lucas Pouille n’avait plus serré le poing en rejoignant le filet pour l’accolade finale. Lors de cette fameuse confrontation génoise, l’intéressé avait dominé un certain Andreas Seppi, en cinq sets, au prix d’une bataille intense. Un combat qu’il a dû mener à nouveau ce mardi sur la terre battue du Masters 1000 de Rome. Face à un vétéran italien toujours difficile à manœuvrer et crédité d’un exercice correct jusqu’alors. En attestent ses demies à Budapest et Rotterdam mais aussi ses huitièmes ralliés sur le Rocher et à Melbourne.

Ecarté dès son entrée en lice à Monte-Carlo, Budapest et Rome ces dernières semaines – comme à Indian Wells en mars – Lucas Pouille n’avait tout simplement plus gagné pour son propre compte depuis sa finale à Dubaï deux mois et demi plus tôt. C’est dire le soulagement du protégé d’Emmanuel Planque. Un n°1 tricolore (16e à l’ATP) qui à Roland-Garros dans quinze jours bénéficiera des conseils avisés de Tommy Haas - tout frais retraité et ancien n°2 mondial qui l’avait déjà épaulé à l’Open d’Australie en début d’année.

L’occasion peut-être de trouver des clefs pour réguler l’inconstance du Nordiste, qui ce mardi encore sur le court a soufflé le chaud comme le froid. Après un premier acte rondement mené et remporté 6-2, Lucas Pouille s’est soudainement effondré dans le deuxième set (perdu 3-6), permettant à son adversaire de gagner en assurance en multipliant les fautes directes (pas moins de 46 au total, pour 28 coups gagnants). C’est finalement dans le dénouement d’une troisième manche équilibrée que le Français a retrouvé ses sensations, au meilleur moment, en plein tie-break décisif (7-6 [3]). Suffisant pour retrouver la lumière et se réserver un deuxième tour contre le Britannique Kyle Edmund. Pas une mince affaire.