Tennis - ATP / Rome : Fognini a fait trembler Nadal !

Il était pourtant en forme, Fabio Fognini. Face à Rafael Nadal, il a même totalement enchanté son public romain vendredi midi, en ouverture de programme (drôle d’horaire pour l’affiche incontestable de la journée). Mais ça n’a duré qu’un set, conquis de haute lutte par l’Italien alors qu’il avait pourtant été breaké. L’an dernier, "Rafa" avait été encore plus poussé dans ses retranchements par le fantasque local, pour son entrée en lice (7-6, 3-6, 6-4). Mais là, le boss n’avait plus envie de rire. Et surtout pas d’effleurer l’idée d’une deuxième défaite d’affilée en quarts de finale sur terre battue. Il s’impose finalement 4-6, 6-1, 6-2.

Une semaine jour pour jour après son revers particulièrement inattendu contre Dominic Thiem, chez lui à Madrid, le nouveau n°2 mondial – qui récupèrera le trône à Roger Federer uniquement en cas de victoire finale, dimanche – a cogné comme jamais. Partout, tout le temps. Fognini, après avoir justement scalpé Thiem au deuxième tour, disputait son premier quart de finale en 11 participations dans la capitale italienne. Après avoir régalé au premier set, il n’a, par exemple, pas pu inscrire le moindre point derrière sa deuxième balle dans la deuxième manche !

L’Espagnol a été saignant sur ses balles de break, 5/7 contre 2/5 pour Fognini. Surtout lorsqu’on sait que quatre des occasions de ce dernier ont été acquises dans un seul jeu, au premier set… Vous l’aurez compris, il y a donc eu match durant une heure, le temps de cette première manche. Et plus du tout ensuite. Ces piqûres de rappel successives n’auront éventuellement pour seul effet que de rendre Rafael Nadal encore plus monstrueux à Roland-Garros... La suite du dossier dès samedi en demi-finales, peut-être contre Novak Djokovic (ou Kei Nishikori).