Tennis - ATP / Barcelone : Djokovic tombe encore de haut !

Déjà la rechute ! Même si le constat mérite d'être nuancé, l'échec est bien là pour Novak Djokovic qui, après la belle éclaircie aperçue dans son jeu du côté de Monte-Carlo, la semaine dernière, s'incline dès son entrée en lice au tournoi de Barcelone. Où son invitation avait laissé entrevoir un possible duel à venir avec Rafael Nadal, le maître des lieux.

Mais les retrouvailles en quarts de finale n'auront pas lieu. La faute à Djokovic qui subit ce mercredi, sur l'ocre catalane, la loi du Slovaque Martin Klizan, certes tombé au 140e rang mondial, mais toujours capable de fulgurances. Et donc d'un succès sur le Serbe en 3 sets et 1h39 de jeu (6-2, 1-6, 6-3).

Un crochet par Estoril ?

Klizan, issu des qualifications, sera opposé au prochain tour au Belge David Goffin, tête de série n°4. Djokovic, lui, laisse une nouvelle fois le doute faire son retour… Comme lors de sa calamiteuse tournée américaine, ponctuée là aussi par deux éliminations au premier tour. Dans l’un des jardins préférés de Nadal, « Djoko » n’a pas su capitaliser sur ses deux victoires sérieuses et probantes décrochées la semaine dernière, à Monte-Carlo, face à Lajovic et Coric. Et même sa défaite, porteuse d’espoirs face à Dominic Thiem, en huitièmes de finale.

Une semaine plus tard, l’ex-n°1 mondial a de nouveau étalé son manque de consistance sur les points importants, dans les moments clés de la rencontre. A commencer par cette entrée en matière totalement ratée et ces deux breaks pris par Klizan, il est vrai alors en verve, pour prendre le premier set. La seconde manche ne sera qu’une parenthèse, où le service de Djokovic, fonctionnant à plein régime (93 % de points gagnés), fera son office face à un adversaire qui baisse de pied. Le grand « Djoker » aurait lui assommé le troisième set, mais ce Djokovic aux progrès encore bien fragiles va laisser l’ouverture. Sur un jeu de service calamiteux à 3-4 Klizan avec pas moins de quatre fautes directes toutes plus affreuses les unes que les autres. La messe était dite.

Après l’abandon de Kei Nishikori plus tôt dans la matinée, cette défaite de son ancien rival ouvre un boulevard à Nadal pour aller chercher ici un onzième titre. Quand Djokovic, à un mois de Roland-Garros, en est à s’interroger sur l’opportunité d’accepter l’invitation d’Estoril, modeste tournoi 250.