Le Suisse, tête de série n°1 et tenant du titre, sera opposé en quarts de finale au Japonais Kei Nishikori.

That winning feeling @rogerfederer battles bast Roberto Bautista Agut 6-3, 2-6, 6-4 to reach his 5️⃣th @SH_RolexMasters quarter-final.



Read More ➡️ https://t.co/xZFur0AfRJ pic.twitter.com/HkXxNli0wz