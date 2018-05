Rome : Le grand huit italien de Nadal

Rafael Nadal avait deux grands objectifs à Rome: remporter le tournoi italien pour la huitième fois, et s’adjuger ainsi son 32e Masters 1000 - un record (Djokovic en a gagnés 30, et Federer 27), tout en récupérant la place de numéro un mondial, une semaine après l’avoir abandonnée à Roger Federer. Mission accomplie pour le Majorquin, qui a dû toutefois batailler ferme face au tenant du titre et récent lauréat du Masters 1000 de Madrid, Alexander Zverev.

Après un premier set rondement mené et conclu en une grosse demi-heure (6-1), Rafael Nadal en effet a soudainement perdu le fil. Dans le deuxième acte, le jeune Allemand, qui reste alors sur une série de 13 victoires consécutives, se montre un peu plus offensif et règle surtout la mire au service pour infliger à son tour à son adversaire un cinglant 1-6 ! Et l’intéressé d’entretenir cette dynamique à l’entame de la troisième et dernière manche.

A 1-3 néanmoins, la pluie contraint les deux joueurs à suspendre leur effort. Quelques instants seulement. Bis repetita à 2-3, mais pour une grosse demi-heure cette fois puisque les bâches sont déployées sur le court. Des caprices de la météo finalement fatals au Hambourgeois. A la reprise, la rafale de Manacor reprend ses droits, débreake et enchaîne. Quatre jeux plus tard, l’affaire est entendue (6-3) et Rafael Nadal de regagner son rang de leader – quinze jours après avoir cédé face à Dominic Thiem en quart de finale du tournoi de Madrid, pour un revers unique sur terre battue en l’espace d’un an. A huit jours de Roland-Garros, la mise au point est claire. Mais les jeunes loups du circuit semblent suffisamment audacieux pour inquiéter le patron.