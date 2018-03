Miami : Chardy a fait plier Dimitrov

Un vrai sourire. Il faut dire que l’air américain semble avoir redonné un coup de fouet à Jérémy Chardy ! Très hésitant en début d’année, le Palois multiplie les grosses performances ces dernières semaines. Déjà à son aise à Indian Wells avec notamment un succès d’importance face à un Fognini qu’il avait fait craquer, il n’avait pas démérité lors de son huitième de finale perdu contre Roger Federer (6-4, 7-5).

Rebelote au Masters 1000 de Miami puisqu’après Dutra Silva et Gasquet, Chardy vient de réaliser une très grosse performance en venant à bout de Grigor Dimitrov, tête de série numéro 3. Une victoire acquise en deux sets 6-4, 6-4 et 1h24’ de jeu. Rondement mené ! D’autant que les deux manches se ressemblent comme deux gouttes d’eau. A chaque fois, Chardy s’est appuyé sur ses points forts à sa savoir son service et son coup droit. Une tactique payante puisqu’il n’a finalement pas trop souffert pour conserver son engagement et qu’il a réussi à breaker deux fois, à 5-4 dans chaque set ! Idéal…

Jérémy Chardy va se retrouver face à un autre très gros défi, à savoir un certain Milos Raonic qui a lui aussi retrouvé des couleurs et un service de plomb. La semaine dernière à Indian Wells, Federer n’avait pas perdu un point sur son service. Cette fois, Chardy devra trouver les clés en retour s’il veut poursuivre sa route à Miami.