Au micro du court, juste après l'une des plus grandes victoires de sa carrière, Alexander Zverev a eu du mal à trouver ses mots. Le jeune Allemand n'a aucun problème à s'exprimer en anglais, mais il ne s'attendait à ça. A ces sifflets descendus de l'O2 Arena, à son endroit. La raison ? Quelques minutes plus tôt, alors qu'il disputait un tie-break décisif face à Roger Federer, Zverev a interrompu un point important, dans lequel le Suisse était bien engagé. Un ramasseur, qui avait fait tomber une balle, s'était avancé sur le court. Federer, qui lui tournait le dos, a mis du temps à comprendre ce qu'il se passait. Le n°3 mondial est allé chercher des explications auprès de l'arbitre, Carlos Bernardes, et a même questionné le ramasseur fautif, avant de reprendre le jeu. Et de perdre le match (7-5, 7-6 [5]).

Visiblement, le public londonien a tenu rigueur au jeune Allemand de ce crime de lèse-majesté, et de ce fait de jeu qui a entraîné une certaine confusion. "Je voudrais m'excuser pour cette situation dans le tie-break, avec ce ramasseur de balle qui est venu sur le terrain, mais c'est la règle", a bredouillé le grand "Sascha", généralement sûr de lui face aux médias, tantôt blagueur, tantôt arrogant. Mais qui aura cette fois besoin du soutien de son intervieweuse, l'ancienne joueuse Annabel Croft, obligée d'expliquer au public que ces sifflets (certes contrebalancés ensuite par des applaudissements) étaient inappropriés. On peut toutefois supposer que face à un autre joueur que Federer, les spectateurs se seraient conduits autrement. "Je me suis excusé auprès de lui au filet, il m'a dit que tout était OK. Je suis désolé, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Roger ici", a bredouillé le n°5 mondial, qui a dû dire pratiquement dix fois qu'il était "sorry".

️ Alexander Zverev : "Le ramasseur était sur le court, c'est la règle, il fallait rejouer le point !" #ATPextra pic.twitter.com/EynrwKNdKh — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 17 novembre 2018

Le fait est que Zverev était le meilleur joueur sur le court, et il n'a pas à s'excuser pour cela. Sur ce match très plaisant, Federer a payé ses quelques temps faibles : ses deux fautes directes à 5-6, 0-30 dans le premier set, après un passing monstrueux de son adversaire ; ce jeu de service concédé dans le deuxième, à 2-1, alors qu'il venait enfin d'inquiéter Zverev et l'avait même breaké ; et enfin cette volée de coup droit caviardée, à 5-4 dans le tie-break, alors qu'il avait fait le plus dur dans l'échange. Sur la durée, Zverev a été plus solide et plus régulier, comme l'indique leur nombre de coups gagnants (23 à 13), pour un nombre de fautes directes équivalent (20-20).

A l'arrivée, Zverev domine Federer pour la troisième fois en six confrontations, et s'offre le droit, après ses trois victoires en Masters 1 000 (Rome et Montréal en 2017, Madrid en 2018), de disputer la plus belle finale de sa jeune carrière. La première finale de Masters pour un Allemand depuis Boris Becker en 1996. "J'en suis incroyablement fier", a-t-il confié, le sourire enfin retrouvé. Avant le choc de dimanche, il aura peut-être gagné un certain capital sympathie auprès du public, a posteriori, après cet épisode dont il est la victime malheureuse. Il aura face à lui le très en forme Kevin Anderson ou le très, très en forme Novak Djokovic. "J'ai peut-être une légère préférence, a glissé Zverev. Je vous laisse deviner."