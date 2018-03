Le moins que l’on puisse dire, c’est que Juan Martin Del Potro a de la suite dans les idées. Enfin épargné par les blessures, l’Argentin est tout simplement inarrêtable ces dernières semaines. Vainqueur à Acapulco puis au Masters 1000 d’Indian Wells, non sans sauver 3 balles de titre face à Roger Federer en finale, le voilà désormais 5e mondial et qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Miami. De quoi rêver à un incroyablement enchaînement de 3 titres de rang dont deux Masters 1000.

Mais pour y parvenir, il a dû cravacher face à un Milos Raonic qui a vendu chèrement sa peau. C’est même le Canadien qui a pris un premier avantage dans ce duel de gros cogneurs. S’appuyant sur son service (18 aces) et un coup droit puissant, il a en effet remporté le premier set 7-5 en terminant sur un break. Au passage, il a bénéficié d’un petit coup de main adverse, Del Potro terminant par une faute directe et une double faute !

La suite sera encore plus accrochée. Tout du moins jusqu’aux deux tie-break qui ont suivi ! Dans la deuxième manche, pas de problème en service pour les deux joueurs jusqu’au jeu décisif. Roanic s’écroule 7-1 sans remporter le moindre point sur son engagement. Rare !

Dans la dernière manche, les deux joueurs débutent fébrilement avec quatre break à la suite jusqu’à 2-2… Et plus aucun dans la foulée. Mais une nouvelle fois dans le jeu décisif, le Canadien craque au service et s’incline 7-3.

Voilà qui ouvre les portes à Juan Martin Del Potro d’une demi-finale face à John Isner. Un nouveau duel de serveurs. Mais au moins l’Argentin est déjà très chaud.