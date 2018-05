Madrid : Monfils balayé par l'ogre Nadal

De retour à la compétition cette semaine au Masters 1000 de Madrid après sa blessure au dos, Gaël Monfils a connu un premier tour compliqué mardi face au Géorgien Nikoloz Basilashvili (6-2, 3-6, 6-3). Mercredi, le Français savait sa mission quasi-impossible face à Rafael Nadal, en pleine forme après ses démonstrations à Monte-Carlo et Barcelone. Pourtant, "la Monf'" débute bien la rencontre et s'offre d'entrée une balle de break sur le service de l'Espagnol. Mais l'espoir est de très courte durée.

Le numéro un mondial sauve sa mise en jeu et breake dans la foulée (2-0). Le Majorquin ne laisse alors aucune chance à son adversaire, trop irrégulier pour espérer réellement l'inquiéter. Le premier set est ainsi expédié en 41 minutes (6-3). La seconde manche sera encore plus rapide. En colère suite à l'attitude de Nadal, qui prend à son goût trop de temps à se mettre en position au moment de recevoir son service, Gaël Monfils perd encore de l'énergie en palabres inutiles avec l'arbitre. "Rafa" n'en a que faire et enchaîne les points et les jeux.

L'Espagnol remporte ainsi le match après seulement 1h13 (6-3, 6-1) et mène désormais 14 à 2 dans ses confrontations avec le Français. Au prochain tour, le quintuple vainqueur du tournoi madrilène, qui en est à 48 sets remportés consécutivement sur terre battue, affrontera son compatriote Feliciano Lopez ou Diego Schwartzman. S'il avait sans doute peu d'espoirs, Gaël Monfils doit néanmoins sortir frustré de cette défaite. A lui de s'en servir pour revenir plus fort et monter en puissance jusqu'à Roland-Garros.