Le Suisse, sans briller, a disposé en deux sets de l'Américain Denis Kudla (7-6 [1], 7-5), 109e mondiale.

Federer va disputer sa 12e finale à Halle, où il s'est imposé à neuf reprises. Il affrontera Roberto Bautista-Agut ou Borna Coric.

Roger Federer beats Denis Kudla 7-6(1), 7-5 to reach his 12th @GERRYWEBERWORLD final.



Will the 36-year-old capture his 10th Halle title on Sunday?



