"Fabio est un grand joueur. Spécialement sur terre battue, c’est l’un des meilleurs. Il réalise une bonne saison et je sais combien il peut être difficile à jouer, mais… Je me sens de mieux en mieux." Ainsi parlait Richard Gasquet sur le site de l’ATP à la veille de sa troisième finale de la saison (après une victoire sur gazon à s’Hertogenbosch en juin et un revers plus tôt dans la saison à Montpellier). Mais à la victoire d'Alizé Cornet à Gstaad n’a pas répondu ce dimanche le 16e titre en carrière (*) du 29e joueur mondial, battu en finale du tournoi de Bastad par Fabio Fognini (6-3, 3-6, 6-1).

Le Biterrois, tête de série n°4, ne tient pas sa moyenne d'une victoire sur deux en finale, lui qui disputait en Suède sa 31e sur le circuit. Au lendemain de sa qualification sans ciller face au modeste lucky-loser Henri Laaksonen, Gasquet, au cours de ces 1h47 de jeu, a trouvé cette fois à qui parler face à un Fognini, 15e joueur mondial, en pleine confiance sur terre battue, qui remporte son 2e titre de la saison après sa victoire à Sao Paulo en début d'année.

Tsonga toujours le plus titré

Le break concédé d’entrée par le Transalpin était un leurre dans un premier set qui tournait rapidement à son avantage. Une demi-heure de jeu à peine et Gasquet, loin des 80 % de points gagnés sur première balle en demi-finale, passait cette fois à peine plus de 50 % de premiers services (contre 72 % pour Fognini). Trois doubles fautes de son adversaire en début de seconde manche lui offraient l’opportunité de prendre une option gagnante sur le set ; les deux hommes étaient dos à dos après 1h12 d’affrontement. Mais Gasquet, dont on connaît les déboires pas si lointains sur le plan physique, ne tenait pas la distance : un 3-0 concédé d’entrée de dernière manche était rédhibitoire.

A 31 ans, Fognini ajoute une 7e ligne à son palmarès sur le circuit ATP quand Gasquet manque d'égaler les 16 titres de son compatriote Jo-Wilfried Tsonga, qui reste toujours à ce jour le joueur français en activité le plus titré.

------------------------------------------------------

(*) 15 titres tous acquis par Gasquet sur des tournois ATP 250.