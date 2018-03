Chardy éliminé par Raonic, plus de Français à Miami

Tombeur de Grigor Dimitrov au tour précédent, Jérémy Chardy a vu son parcours à Miami s'arrêter mardi, au stade des huitièmes de finale. Le Palois s'est incliné en deux manches (6-3, 6-4) et un peu moins d'une heure et demie de jeu face au Canadien Milos Raonic. Ce dernier affrontera le vainqueur du match entre Juan Martin Del Potro et Filip Krajinovic pour accéder au dernier carré du tournoi.