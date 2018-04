Barcelone : Nadal ne fait qu'une bouchée de Goffin

Rafael Nadal continue de régner en maître sur la terre battue. L'Espagnol a signé son 400e succès sur sa surface fétiche en disposant du Belge David Goffin (6-4, 6-0), samedi, en demi-finale du tournoi ATP 500 de Barcelone.

Goffin a mené 2-0 dans cette rencontre, avant de subir la domination du n°1 mondial.

Dimanche, Nadal affrontera en finale le jeune Grec Stefanos Tsitsipas (19 ans, 63e), avec en ligne de mire un onzième titre en Catalogne.

Another milestone for @RafaelNadal!



The World No. 1 earns his 400th tour-level clay-court victory against David Goffin @bcnopenbs



Read Tribute ➡️ https://t.co/pZ5YRKyqar pic.twitter.com/6ZbkTzPC93