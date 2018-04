Barcelone : Nadal inarrêtable !

Rafael Nadal n'a pas fait de sentiment dimanche en finale du tournoi de Barcelone face à Stefanos Tsitsipas en s'imposant en deux sets et 1h17 de jeu (6-2, 6-1).

Le numéro un mondial décroche ainsi son onzième succès dans la capitale catalane et engrange de la confiance à un mois de Roland-Garros.

De son côté, le jeune Grec de 19 ans n'a pas réussi à exister dans sa première finale sur le circuit, mais prend rendez-vous pour l'avenir.

Can't stop, won't stop @RafaelNadal!



The Spaniard grabs his 11th (!) in Barcelona, defeating Tsitsipas 6-2, 6-1 #bcnopenbs pic.twitter.com/uozIFZBxA1