Altercation Verdasco-Kokkinakis à Miami

Thanasi Kokkinakis est retombé de son nuage. Bourreau de Roger Federer au tour précédent, l’Australien a à son tour mordu là poussière, battu au tie-break du troisième set par Fernando Verdasco au terme d’un match particulièrement accroché. Dans tous les sens du terme...

Car si le jeune Australien pourra regretter les occasions manquées, notamment après avoir mené 3-1 dans la manche décisive, la rencontre a également été marquée par une altercation entre les deux hommes à un changement de côté.

La raison de leur accrochage ? Les reproches faits par Fernando Verdasco à un spectateur coupable, selon lui, de l’avoir gêné au service. Au point de s’en plaindre à l’arbitre dans des termes véhéments. Mais ce spectateur n’était pas n’importe qui puisqu'il s’agissait du père de son adversaire...

"That’s my fucking dad", a ainsi lancé Thanasi Kokkinakis à l’Espagnol, le Madrilène assurant avoir sermonné un autre spectateur. Avant de se rendre compte de son erreur et de s’excuser. Puis de décrocher son billet pour les huitièmes de finale du tournoi floridien où il affrontera son compatriote Pablo Carreno Busta.

Mais cet accrochage n'en est pas resté là. Nick Kyrgios y a ajouté son grain de sel sur Twitter. "J'espère que TK va gagner ce match, Verdasco est le joueur le plus sale du circuit", a-t-il ainsi écrit avant d'effacer son tweet. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir l'Espagnol. "Nick Kyrgios, quand tu as le courage de poster un tweet pour insulter un autre joueur, tu dois avoir le courage de ne pas l'effacer", lui a-t-il en effet répondu.

