Zverev vient à bout de Gasquet

Vainqueur de son 500e match en carrière, un record pour un joueur français, jeudi face à Mischa Zverev, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo (6-2, 7-5), Richard Gasquet s'attendait à un défi bien plus relevé vendredi en quarts face au petit frère de l'Allemand, Alexander Zverev. Un adversaire de onze ans son cadet et déjà 4e mondial. Contre ce représentant de la jeune génération, le Biterrois a joué avec ses armes: l'expérience et son toucher de balle. Deux atouts qui ont bien failli lui permettre d'empocher la victoire.

Agressif dès les premiers échanges, Gasquet a gêné Zverev d'entrée de jeu. Bousculé, le jeune Allemand concède la première manche au bout de 46 minutes (4-6). Contraint à une grosse débauche d'énergie pour remporter ce premier set, le Tricolore, actuellement 34e à l'ATP, accuse le coup dans la deuxième manche, sans toutefois laisser des points faciles à son adversaire. Zverev finit néanmoins par l'emporter en 45 minutes (6-2).

Plus atteint physiquement, Gasquet souffre encore en début de troisième manche (3-1), mais trouve les ressources pour réagir et revenir à égalité (3-3). Poussé par le public, le Français sort même un amorti de génie au bon moment pour reprendre les devants (3-4) ! Pas suffisant toutefois pour faire dégoupiller le natif de Hambourg, qui, du haut de ses 20 ans, parvient à gérer ce moment délicat. Au physique, mais aussi au mental, avec une belle maîtrise dans les moments chauds, Alexander Zverev finit par l'emporter en 2h39 et trois sets (4-6, 6-2, 7-5). Une défaite forcément frustrante pour un Richard Gasquet qui n'était pas si loin de la victoire, mais le Français a engrangé de la confiance pour les semaines à venir. De son côté, Alexandre Zverev, qui est sorti vainqueur de ses quatre confrontations face au Tricolore, jouera sa demi-finale face à Kei Nishikori samedi.