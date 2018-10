Vienne: Nishikori qualifié pour la finale

Kei Nishikori (11e mondial) fait un pas de plus vers le Masters de Londres. Le Japonais a dominé le Kazakh Mikhaïl Kukushkin (71e) samedi en demi-finales du tournoi ATP 500 de Vienne. Tombeur du local Dominic Thiem la veille, il n'a eu aucun souci pour s'imposer en deux sets (6-4, 6-3) et rallier la finale où il affrontera dimanche l'Espagnol Fernando Verdasco ou le Sud-Africain Kevin Anderson pour peut-être un premier trophée en 2018.

