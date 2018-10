Kevin Anderson (8e) profite de l'abandon de Coric (13e) pour remporter son quart (7-6, 2-1, ab.), au tournoi ATP de Vienne. Et pourtant, la première manche avait fait feu de tout bois entre les deux hommes. Mais au début du second set, le Croate décidait donc d’abandonner face au récent finaliste de Wimbledon. Kevin Anderson se qualifie pour les demi-finales du tournoi autrichien et affrontera le vainqueur du match opposant Fernando Verdasco à Gaël Monfils.