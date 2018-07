Umag: Cecchinato affrontera Pella en finale

On connait le nom des deux finalistes qui se disputeront le titre, ce dimanche, sur la terre battue croate d’Umag. L’Argentin Guido Pella, vainqueur en trois sets du Hollandais Haase (6-3, 1-6, 6-2), aura le redoutable honneur d’affronter Marco Cecchinato. L’Italien, récent demi-finaliste de Roland-Garros (après avoir battu Djokovic en quarts), s’est quant à lui débarrassé d’un autre Argentin, en l’occurrence Trungelliti, en deux sets secs (6-2, 6-1).

Cecchinato is the second finalist of 29th Plava Laguna Croatia Open Umag! He won a match against @MC_Trungle 6-2, 6-1! #atpumag pic.twitter.com/XMkNMIj2wc