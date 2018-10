Tsonga craque sur la fin

C'était peut-être trop demander... Après avoir eu la (très) bonne surprise de voir Roger Federer confirmer sa participation au Rolex Paris Masters, le public de Bercy n'aura pas droit à la très belle affiche qu'aurait été ce duel entre le Suisse et Jo-Wilfried Tsonga, revanche de la finale de l'édition 2011, entre le joueur le plus idolâtré du circuit et le Français le plus populaire. Le Manceau a été privé de ce match de gala par cette terreur des tableaux que peut parfois être Milos Raonic.

Tsonga a rendu les armes au terme d'un match à la limite du caricatural, sans le moindre break (6-7 [4], 7-6 [5], 7-6 [5]). Le genre de rencontres qui se jouent sur des détails, sur des petits moments-clés. On en a identifié deux. Si Tsonga a commis moins de fautes directes que Raonic (35 contre 46), il s'est trompé dans le tie-break du deuxième, à 6-5, alors qu'il avait fait le plus dur en revenant d'un 6-1 contre lui. Et le Manceau a encore fauté deux fois de suite en coup droit, deux fois de trop, à 5-5 dans le jeu décisif du troisième. Dommage car Tsonga, qui n'a eu que deux petites balles de break, au début du troisième, où il n'a pas pu faire grand-chose, avait tenu bon jusque-là, en écartant notamment deux balles de match à 6-5.

La bonne nouvelle pour Tsonga, c'est que le niveau de jeu semble là, en cette fin de saison, après une année pratiquement blanche en raison des blessures, ce qui laisse de bons espoirs au... 256e joueur mondial pour 2019. Le bémol, c'est qu'il est difficile de le voir relancé dans l'optique de la Coupe Davis, tant les différences sont fondamentales entre un match en trois sets, en Indoor, contre un grand serveur, et une rencontre de Coupe Davis, en cinq sets, sur terre battue, contre un jeune loup comme Coric ou un cador comme Cilic.