Tokyo: Pouille déclare (encore) forfait

Après les contre-performances, c'est la blessure qui gâche la saison de Lucas Pouille, contraint de déclarer forfait cette semaine au tournoi de Tokyo en raison d'un problème au niveau des muscles fessiers. Le même qui avait contraint le Français, dans la foulée de la qualification pour la finale de la Coupe Davis, à se retirer du tableau à Metz. "Je souffre toujours d'une déchirure musculaire, mais je fais tout pour être de retour le plus rapidement possible, a précisé l'intéressé sur son compte Twitter. Je m'excuse auprès du tournoi et des fans à Tokyo." Pouille pourrait retrouver le circuit à l'occasion du prochain Masters 1 000 de Shanghai, même si son principal objectif sera d'être fin prêt pour la finale face à la Croatie, du 23 au 25 novembre, à Lille, où la bande à Noah tentera de conserver son Saladier d'argent.

I’m really sorry but I have to withdraw from the @rakutenopen I’m still suffering from that muscle tear, but doing everything to be back on Tour as soon as possible. Sorry for the tournament and the fans in Tokyo...