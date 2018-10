Sous le feu des projecteurs à Tokyo, Kei Nishikori a dominé le jeune grec Stefanos Tsitsipas (6-3, 6-3 en 1h24), vendredi. La star japonaise, tête de série numéro 3 de ce tournoi ATP 500, défiera le vainqueur du choc Richard Gasquet-Kevin Anderson.

