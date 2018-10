Tokyo: Medvedev terrasse Shapovalov et file en finale

Pas de finale pour Denis Shapovalov. Le jeune Canadien, 31e joueur mondial, a subi la loi du Russe Daniil Medvedev (32e), issu des qualifications, qui l'a emporté en deux sets (6/3, 6/3) et 1h03 de jeu, ce samedi matin à Tokyo (Japon).

Medvedev défiera, pour tenter de soulever le trophée, soit le local Kei Nishikori soit le Français Richard Gasquet, qui s'affrontent à partir de 9 heures.

Qualifier @DaniilMedwed keeps up his dream run at the @rakutenopen, defeating Shapovalov 6-3, 6-3 for the biggest final of his career!



Next up: @keinishikori or @richardgasquet1 pic.twitter.com/PFD5gW8Gle