Tokyo: Cilic chute d'entrée et rate Chardy

A l'approche de la finale de la Coupe Davis entre la France et la Croatie, qui aura lieu sur la terre battue du stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq (23-25 novembre), Marin Cilic, le n°1 croate, a connu un faux départ pour son entrée en lice au tournoi sur dur de Tokyo ce mardi. Opposé à l'Allemand Jan-Lenard Struff, qui pointe cette semaine au 56e rang mondial, Cilic, dont c'était le retour sur le circuit après son quart de finale du dernier US Open, s'incline en 3 manches accrochées et 2h20 de jeu (3-6, 6-4, 7-6 [1]). Le 6e joueur mondial rate ainsi l'opportunité d'un affrontement avant l'heure avec un joueur français, puisque Jérémy Chardy l'attendait en 8e de finale.