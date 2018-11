Thiem perdu, Federer en profite

Lui aussi n’a concédé que six points sur son service. Comme Novak Djokovic la veille contre John Isner. La victoire de Roger Federer face à Dominic Thiem a été encore plus aisée, 6-2, 6-3, et le Masters s’évite donc la catastrophe de voir le Suisse déjà éliminé après deux matches. Le n°3 mondial a profité d’une faiblesse assez déconcertante de son adversaire autrichien. Visiblement, lui non plus n’imaginait pas la suite du tournoi sans le roi "Rodgeur", tant il a arrosé et commis un feu d’artifice de fautes directes.

Le fameux ratio coups gagnants-fautes directes est souvent très parlant dans ces cas-là: neuf et 11 pour Roger Federer, et donc 11 et 34 du côté de Thiem ! Pas une seule balle de break, un cavalier seul de la part du Bâlois, concentré et très professionnel. Et qui, même en cas de défaite, n’aurait pas été assurément éjecté de ce Masters 2018. C’est donc le cas pour Thiem. Grâce à la configuration toujours alambiquée de ces poules de quatre, le compagnon de Kristina Mladenovic peut encore espérer s’en sortir.

"Je n'ai pas l'habitude"

"J’ai montré que je pouvais réagir, je n’ai pas l’habitude de devoir revenir après une défaite, mais c’était un beau challenge, sourit Roger Federer à la fin du match (sur beIN SPORTS). Je suis content de mon attitude et de mon niveau. Contre Nishikori, à 4-4 au premier set, on pouvait difficilement moins bien jouer… C’était un de ces jours où, quand vous vous réveillez, ça va, mais sur le court vous n’êtes pas au niveau. Il a eu une meilleure attitude que moi, il a été meilleur sur les points importants."

Exactement ce que lui a donc su faire, à l’inverse, face à Thiem mardi soir. Alors que son bourreau Kei Nishikori a été écrasé, balayé par Kevin Anderson (6-0, 6-1) dans l’après-midi, tout demeure possible dans ce groupe B. Si Roger Federer parvient à prendre sa revanche contre le Sud-Africain, qui l’avait renversé en quarts de finale de Wimbledon pour s’imposer 13-11 au cinquième set (après avoir été mené deux sets à rien), il peut encore terminer en tête de la poule. Thiem, lui, doit supporter Anderson et espérer écraser Nishikori de la même façon. Et advienne que pourra.