Thiem, injouable sur terre

Rafael Nadal est tombé sous ses coups vendredi en quart de finale du Masters 1000 de Madrid. Comme il avait mordu la poussière un an plus tôt en quart de finale du Masters 1000 de Rome, avant de redevenir invincible sur la surface ocre en enchaînant pas moins de 50 sets gagnants. Si le Majorquin a bien une bête noire sur son terrain de prédilection, c’est bien Dominic Thiem. Le compagnon de Kiki Mladenovic qui ce samedi a logiquement confirmé en ralliant la finale du rendez-vous madrilène.

Face à un Kevin Anderson qui s’était adjugé leurs six précédents duels – tous sur revêtement dur – l’Autrichien a fait montre de sa palette la plus complète pour s’en tirer en deux sets et 1h25 de jeu seulement. Un succès 6-4, 6-2 qui doit moins aux 27 fautes directes adverses (contre 8 le concernant) qu’à l’impressionnante capacité de variation dans l’échange du finaliste malheureux des tournois de Barcelone et Madrid l’an passé. Un Dominic Thiem qui à son palmarès affiche pour l’heure neuf titres ATP. Tous conquis sur terre.

Son opposant sud-africain, breaké d’entrée, a bien eu sa chance dans ce match en s’offrant trois opportunités de débreak, à 5-4 dans le premier acte, seulement l’Autrichien a su serrer le jeu quand il le fallait, se tirant sans sourciller de ce mauvais pas. Le seul qu’il ait eu à affronter dans cette partie piégeuse. Assurément Kevin Anderson n’était pas de taille ce samedi contre Dominic Thiem. Pas sur cette surface en tout cas. Alexander Zverev et Denis Shapovalov, qui s’apprêtent à en découdre dans la soirée pour rejoindre eux aussi le dernier palier, sont prévenus.