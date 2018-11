Finalement, la conclusion de ce Masters, avec la victoire d'Alexander Zverev sur Novak Djokovic, a résumé la saison 2018. On a surtout vu les légendes, avec Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic qui ont encore raflé les quatre titres du Grand Chelem (pour la 7e fois depuis 2006), mais aussi des jeunes promesses, qui ont montré tout leur talent. Comme un symbole, les trois seuls joueurs qui ont stoppé la machine Djokovic sur les six derniers mois de l'année ont 22 ans ou moins: Tsitsipas à Toronto, Khachanov à Bercy, et donc Zverev à Londres. Et parmi eux, c'est l'Allemand qui ressort du lot.

"Cela fait des années que je dis que le tennis a besoin de nouveaux visages et de nouveaux joueurs forts, et Zverev a prouvé qu'il était le meilleur de sa génération, souligne son compatriote Boris Becker dans sa chronique pour la BBC. Battre Djokovic en finale était une grande performance et une grande victoire pour Sascha. C'est le grand match qu'on attendait tous de sa part. Bien sûr, il avait déjà gagné des Masters 1000 (trois, ndlr), et déjà battu Djokovic et Federer (en réalité, il n'avait encore jamais battu le Serbe, ndlr), mais battre Roger et Novak coup sur coup dans l'un des plus grands tournois du monde lui dit, et dit surtout au monde entier, qu'il est le prochain grand. Une nouvelle superstar du tennis est arrivée dimanche."

"J'espère qu'il pourra faire mieux que moi" Novak Djokovic

Il faut faire attention à la dictature de l'instant, et se souvenir que le résultat d'un Masters est parfois trompeur. Après sa victoire l'an passé face à David Goffin, on attendait que Grigor Dimitrov, alors n°3 mondial, confirme en 2018. Le Bulgare termine l'année à la 19e place, devant Cecchinato et Basilashvili, et Goffin a souffert lui aussi (22e). Mais il reste l'impression que ce Zverev est fait d'un autre bois. Déjà, c'est la deuxième fois consécutive que l'Allemand (21 ans seulement, on le rappelle) termine l'année n°4. Et il est cette fois tout près, à 35 petits points, de Federer.

Objectif Grand Chelem en 2019

La seule barrière qu'il doit désormais briser est celle des tournois du Grand Chelem, où il n'a jamais brillé. Pas mieux qu'un 3e tour à l'Open d'Australie ou à l'US Open, et un quart de finale cette année à Roland-Garros. Pour un Top 5 désormais bien établi, c'est maigre. Il reste à savoir si son problème est physique ou mental (*), mais ce qui est certain c'est que le sujet, qui revient à pratiquement chacune de ses conférences de presse en Grand Chelem, a le don de l'agacer. Peut-être que son nouvel entraîneur, Ivan Lendl, qui avait emmené Andy Murray au sommet, trouvera la clé.

Le résumé du match :

En attendant, il est difficile de ne pas imaginer le meilleur quand on songe à l'avenir de ce Zverev. "Il y a beaucoup de similarité dans la trajectoire de nos carrières, note Djokovic, du haut de ses 14 titres en Grand Chelem. J'espère qu'il pourra faire mieux que moi. Sincèrement je lui souhaite." Voilà le genre d'attentes que suscite l'Allemand. "J'espère que je vais faire de grandes choses, mais détendez-vous un peu, a répondu Zverev. J'ai gagné un Masters. Mais lui il l'a gagné cinq fois. Il a gagné, je ne sais pas, 148 titres de plus que moi (62 en fait, ndlr). On ne va pas commencer les comparaisons." C'est pourtant tentant, en cette fin de saison, à l'heure de se projeter sur 2019 où Zverev, comme beaucoup d'autres, devra répondre à un certain nombre de questions.

(*) A l'Open d'Australie et à Wimbledon, il menait deux manches à une contre Chung et Gulbis avant de subir un 6-3, 6-0, à chaque fois, dans les deux derniers sets. A Roland-Garros, il gagne trois matches de suite en cinq sets (Lajovic, Dzumhur, Khachanov) avant de flancher contre Thiem.

Zverev : ''Jouer un meilleur tennis l'année prochaine''