Stuttgart: Shapovalov déjà dehors

La saison sur gazon débute mal pour Denis Shapovalov. Le prodige canadien (19 ans), vainqueur de Wimbledon juniors en 2016, s'est incliné dès le 1er tour du tournoi de Stuttgart, dont il était tête de série n°6.

Dans un match repoussé par la pluie, et disputé dans des conditions difficiles, sur un court glissant, Shapovalov s'est incliné en trois sets face à l'Indien Prajnesh Gunneswaran (7-6 [6], 2-6, 6-3).

Ce dernier, issu des qualifications, décroche à 28 ans son premier succès sur le circuit principal.

Frustration mounting for Shapovalov towards the end of the first set which he dropped 6:7 (8) - discussions over calls with umpire Miriam Bley and loud lawnmowning putting the 5th set off. pic.twitter.com/meanXRzjhA