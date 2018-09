St Pétersbourg: Wawrinka privé de finale

A la recherche de sa première finale depuis Roland-Garros 2017, Stan Wawrinka a cédé en demi-finales du tournoi de Saint-Pétersbourg.

Le Suisse a été renversé par Martin Klizan (4-6, 6-3, 7-5), qui va disputer une nouvelle finale en Russie où il avait conquis son premier titre en 2012.

Dimanche, le gaucher slovaque (65e) fera face à Dominic Thiem ou Roberto Bautista-Agut.

