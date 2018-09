St Pétersbourg: Wawrinka élimine le tenant du titre

Tenant du titre à Saint-Pétersbourg, Damir Dzumhur est tombé sur un os en la personne de Stan Wawrinka, qui l'a stoppé au stade des quarts de finale.

Le Suisse s'est imposé en deux sets (6-3, 6-4) et affrontera en demi-finales un autre ancien vainqueur du tournoi, Martin Klizan, qui a remporté le duel de gauchers qui l'opposait à Denis Shapovalov (3-6, 7-5, 6-3).

⚡ Martin Klizan VS Denis Shapovalov ⚡



Such a tough match is over and the winner is Martin Klizan (3/6; 7/5; 6/3) Off to the semifinal, good luck, Martin #spbopen2018 #spbopen #спбопен #formulatx #формулатх #itstennistime #spbopenbyformulatx #atp #atptennistour pic.twitter.com/zAwwHCxwX3