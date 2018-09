Dominic Thiem s'est qualifié pour la finale du tournoi de Saint-Pétersbourg, sa première finale sur dur depuis deux ans (Metz 2016).

L'Autrichien, tête de série n°1 du tournoi, a dominé Roberto Bautista-Agut (6-4, 6-3) et affrontera dimanche Martin Klizan, le tombeur de Stan Wawrinka.

Full Thiem ahead! @ThiemDomi seals a 1st ever win against Roberto Bautista Agut 6-4 6-3 to reach a 1st #spbopen final pic.twitter.com/2FKNekcToH