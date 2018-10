Simon, "pas négatif ou défaitiste"

Dernier Français encore en lice dans la capitale, Gilles Simon a été battu par Dominic Thiem mercredi au deuxième tour du Masters 1 000 parisien (6-4, 6-2). Et pour la première fois de l’histoire il n’y aura aucun représentant tricolore en huitièmes de finale à Bercy. Comme il n’y pas eu, une première depuis 1980, de Français en quart de finale d’un Grand Chelem cette saison.

"C'est plus dur qu'avant parce que c'est plus dense, avec beaucoup de très bons joueurs. Je crois que l'on a encore aussi de très bons joueurs qui peuvent aussi très bien jouer. Je ne serai pas négatif ou défaitiste. En tout cas, sur la saison prochaine. Je serai peut-être un peu plus pessimiste sur les quatre, cinq saisons qui viennent. Je pense qu'il y a encore beaucoup de bons joueurs. L'air de rien, c'est un tableau de 48 ici, et on a 10 Français dans le tableau. Ce n'est pas 'dégueu' non plus, pas aussi haut que ce qu'on a pu être mais déjà on est là et, encore une fois, je regarde les matches, c'est serré. Je ne parle pas de celui de ce soir mais, dans l'ensemble, les matches sont très proches. Cela va aller. Il y aura de bons résultats l'année prochaine, je ne suis pas inquiet", a ensuite réagi le 31e joueur mondial.