Simon était trop court

Le coup est passé près pour Gilles Simon. Opposé en finale du tournoi de Lyon (ATP 250) à Dominic Thiem, l’un des ogres du circuit sur l’ocre, faut-il le rappeler bourreau de Rafael Nadal à Madrid, le Français a failli réaliser samedi une sacrée performance. Mais alors qu’il avait un set et un break d’avance dans la deuxième manche, tout s’est écroulé, l’Autrichien revenant de nulle part (3-6, 7-6, 6-1) pour finalement l’emporter en 2h27' et laisser à son adversaire un très prononcé goût d’inachevé.

Tout n’est pas à jeter pour le Niçois, auteur d’une belle semaine dans la capitale des Gaules et, sur ce match, d’une prestation solide pendant une manche et demie. Le 75e joueur mondial a su profiter des nombreuses approximations de Dominic Thiem, notamment sur son service avec un insuffisant 40% de réussite en première balle dans le premier set. A 3-2 en sa faveur, "Gilou" a ainsi réalisé le break pour prendre logiquement les devants (6-3), déboussolant complètement la tête de série n°1.

"Difficile physiquement"

Et le Tricolore a remis ça d’entrée de deuxième acte avec un nouveau break, cette fois sur jeu blanc. On le pensait alors capable de terminer le travail quand, à 3-2, il a su gagner un jeu accroché et conserver son avance. Mais, comme en quarts face à Guillermo Garcia Lopez (6-7, 7-6, 6-4) puis en demi-finales contre Dusan Lajovic (6-4, 5-7, 6-4), l’Autrichien a su trouver les ressources pour revenir et s’adjuger le tie-break (7-1). Avant de dérouler dans une troisième manche à sens unique (6-1).

"Ç’a été difficile physiquement. Il y a beaucoup de déception. C’est vraiment dommage d’avoir été en très bonne position et de ne pas avoir réussi à tenir jusqu’au bout", a réagi sur beIN SPORTS un Gilles Simon qui attendra donc pour décrocher le quatorzième titre de sa carrière, lui qui a ouvert son compteur cette saison à Pune (en janvier). Mais s’il joue de cette manière sur les courts de Roland-Garros, où il affrontera Nikoloz Basilashvili au premier tour, l’Azuréen peut espérer bien figurer à Paris.