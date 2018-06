s'Hertogenbosch: Murray repousse encore son retour

Et le calvaire continue pour Andy Murray. S'il est encore trop tôt pour savoir s'il ne s'agit là que d'un contre-temps, l'annonce du nouveau forfait du Britannique pour le tournoi sur herbe de s'Hertogenbosch, censé être la semaine prochaine son grand tournoi de rentrée après près d'un an d'absence, jette à nouveau un sérieux doute sur la capacité de l'ex-n°1 mondial à recouvrer sa pleine capacité physique. La nouvelle a été communiquée par l'intéressé lui-même via son compte Facebook.

Murray, blessé à une hanche et opéré en janvier dernier, n'a toujours pas refoulé un court sur le circuit depuis son élimination en quarts de finale du dernier Wimbledon, il y a près d'un an. Et forcément, on s'interroge sur sa présence cette année, au coup d'envoi de The Championships, qui sera donné le 3 juillet prochain. Pas plus tard que mardi, pourtant, l'Ecossais évoquait son retour à l'entraînement et se disait même "tout proche de rejouer". Un optimisme remis en cause jusqu'à ce que soit décidé sa participation ou non au tournoi du Queen's (18-24 juin), traditionnel juge de paix à une semaine de Wimbledon.