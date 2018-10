Shanghai: Zverev en demies (et au Masters)

Alexander Zverev s'est qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Shanghai en dominant avec autorité le Britannique Kyle Edmund (6-4, 6-4).

L'Allemand, n°5 mondial, en profite pour assurer sa deuxième qualification consécutive pour le Masters, qui récompense une saison où, à défaut d'avoir explosé en Grand Chelem (pas mieux qu'un quart de finale à Roland-Garros), le joueur de 21 ans aura encore brillé en Masters 1000 avec des finales à Miami et à Rome et un titre à Madrid.

A Shanghai, il affrontera samedi Novak Djokovic ou Kevin Anderson.

