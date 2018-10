Shanghai: Federer dompte Nishikori

Après avoir laissé échapper un set lors de deux tours précédents, contre Daniil Medvedev puis Roberto Bautista-Agut, Roger Federer a parfaitement négocié son quart de finale contre Kei Nishikori à Shanghai vendredi.

Le Suisse s’impose en deux manches (6-4, 7-6[4] en 1h52), en inscrivant les six derniers points d’un tie-break où il était mené 4-1. Il affrontera dans le dernier carré le Croate Borna Coric, vainqueur de Matthew Ebden un peu plus tôt (7-5, 6-4).

